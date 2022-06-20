Macron salt çoğunluğu kaybetti, Le Pen tarihi başarı elde etti

Fransa'da parlamentoya şeklini verecek milletvekili seçimlerinin ikinci turuna ilişkin resmi olmayan ilk verilere göre 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Macron çoğunluğu sağlayamıyor. Jean-Luc Melenchon liderliğindeki sol ittifak Nupes, Meclis'te ana muhalefet olurken, aşırı sağcı Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ise önemli bir grup oluşturuyor.