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Macron salt çoğunluğu kaybetti, Le Pen tarihi başarı elde etti

Fransa'da parlamentoya şeklini verecek milletvekili seçimlerinin ikinci turuna ilişkin resmi olmayan ilk verilere göre 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Macron çoğunluğu sağlayamıyor. Jean-Luc Melenchon liderliğindeki sol ittifak Nupes, Meclis'te ana muhalefet olurken, aşırı sağcı Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ise önemli bir grup oluşturuyor.

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:50
313 Okunma
Macron salt çoğunluğu kaybetti, Le Pen tarihi başarı elde etti
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Sandık çıkışı anketleri ikinci turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste çoğunluğu kazanamayacağını gösteriyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ensemble, Ulusal Meclise 245 milletvekilli sokabiliyor. Hükümeti kurmak için 289 milletvekili sayısının elde edilmesi gerekiyor.

Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 133 görünüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) mecliste temsil edecek milletvekili sayısı 89 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri toplam 64 milletvekili çıkarabiliyor.

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