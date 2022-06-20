Macron salt çoğunluğu kaybetti, Le Pen tarihi başarı elde etti

Sandık çıkışı anketleri ikinci turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste çoğunluğu kazanamayacağını gösteriyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Ensemble, Ulusal Meclise 245 milletvekilli sokabiliyor. Hükümeti kurmak için 289 milletvekili sayısının elde edilmesi gerekiyor.
Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 133 görünüyor.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) mecliste temsil edecek milletvekili sayısı 89 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri toplam 64 milletvekili çıkarabiliyor.