Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas’ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet yanlıları ve karşıtları yine ülke çapında düzenlenen yürüyüşlerle sokakları doldurdu. Caracas’ta gerçekleştirilen 2 ayrı mitinge, muhalefet ve hükümet yanlısı binlerce Venezuelalı katıldı.

HÜKÜMET TARAFTARLARI MİRAFLORES ÖNÜNDE TOPLANDI

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) yanı sıra sendika ve STK’lerin desteği ile kentin birkaç noktasından harekete geçen Maduro destekçileri, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önündeki Urdaneta Bulvarı’ndaki miting alanına kadar yürüdü.

Mitinge katılan Devlet Başkanı Maduro, burada yaptığı konuşmada, “Venezuela’nın iyiliği, geleceği için bir müzakere, diyalog ve anlaşma arayışı konusundaki gönüllülüğümü ve desteğini tekrarlıyorum.” dedi.

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Avrupa Birliği’nin de (AB) katılımı ile bir süre önce gerçekleştirilen toplantıya işaret eden Maduro, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e "Bu diyalog arayışında kolaylaştırıcı ve ara bulucu olmaları" için çağrı yaptı.

Maduro, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin Venezuela’ya karşı saldırgan tutumuna son vermesi için dünyadaki diğer devletlerden “ses çıkarmalarını” istedi.

"Venezuela halkı bu kadar nefreti ve saldırganlığı haketmiyor." diyen Maduro, ne kadar yaptırım uygulanırsa uygulansın galip geleceklerini vurguladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN KOLOMBİYA VE ŞİLİ’Yİ SUÇLADI

Bir süre önce yaşanan ve "sabotaj" olarak değerlendirdikleri 4 büyük elektrik kesintisine de değinen Maduro, ay sonuna doğru gerçekleşen son kesintiye ise Kolombiya ve Şili’den düzenlenen siber saldırıların neden olduğunu iddia etti.

Maduro, elektrik kesintileri ve ardından ortaya çıkan şebeke suyu dağıtım problemleri ile mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi ve halktan sabırlı olmasını istedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıca hükümet taraftarlarına, SKT’lere ve kamudaki diğer teşkilatlara, yaşadıkları bölgelerde “barışı muhafaza etmek” için örgütlü olmaları çağrısı yaptı.

KALKINMA PLANI ONAYLANDI



Bu arada mitingde hükümetin, Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) tarafından onaylanan kalkınma planı, ANC Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello tarafından Maduro’ya teslim edildi.ABD destekli Guaido’nun “Özgürlük Operasyonu” adlı yeni sokak eylemleri planına destek veren muhalifler ise başkentin Sucre, Baruta, Libertador ve Chacao semtlerinden başlattıkları yürüyüşleri El Marques’deki mitingle noktaladı.Burada muhaliflere seslenen Guaido, yürüyüşün elektrik ve su kesintilerini protesto etmekten ziyade hükümetin gitmesi için düzenlendiğini ifade etti.Guaido, çarşamba günü “Özgürlük Operasyonu”nun yeni safhasına geçeceklerini söyleyerek, muhalifleri yeniden ülke çapında gösteriler düzenlemeye çağırdı.Venezuela’da “Colectivos” olarak bilinen hükümet destekçisi motorize grupları “terörist ve paramiliter” güçler olarak tanımlayan Guaido, bu grubun silahlı olduğunu ve başka türlü adlandırılamayacağını savundu.Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın hafta içi gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini de eleştiren Guaido, “Suriye gibi soykırımcılarla bir araya gelerek bizi korkutabileceklerini sanıyorlar.” dedi.Dışişleri Bakanı Arreaza hafta içi Suriye’yi ziyaret etmiş ve burada rejim lideri Beşşar Esed ve rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelmişti.Arreza ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Suriye savaşının terörizmle mücadele konusunda dünya halklarına örnek olduğunu” öne sürmüş ve Venezuela’nın “Suriye’nin direniş tecrübesinden alacağı dersler” bulunduğunu iddia etmişti.