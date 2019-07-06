Mağusa Festivali, Athena konseriyle sona erdi

18 Haziran tarihinde Namık Kemal Meydanı’nda Türkiye’nin sevilen seslerinden Aleyna Tilki konseriyle başlayan ve geçen sürede dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan festivalin finali ise, Türkiye’nin ünlü guruplarından Athena tarafından gerçekleşti.
Salamis Antik Tiyatro’da yoğun bir katılımla gerçekleşen final konserine özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.
18 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ve Othello Kalesinde gerçekleşen etkinlikler sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Salamis Antik Tiyatro’da ki final gecesi de coşkuyla yaşandı.
Türkiye’nin sevilen guruplarından Athena festivalin final gecesinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep birlikte söyledi.
Athena Şarkıları ve sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
(BRT)