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"Makedonya ve Yunanistan için 2018 tarihi yıl olacak"

Osmani, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmesinden sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 23:35
"Makedonya ve Yunanistan için 2018 tarihi yıl olacak"
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Makedonya'nın Avrupa İşlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani, Yunanistan ile yaşanan isim sorununun çözümüne ilişkin, "İki ülke iş birliği açısından tarihi bir yılda bulunuyoruz. Özellikle önümüzdeki 6 ay, dönüm noktasına ulaşmak için önemli." dedi.
      
Osmani, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmesinden sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.      

Makedonya hükümetinin siyasi anlamda hassas meseleleri çözmeyi amaçladığını belirten Osmani, "İsim sorununu çözmek için Yunanistan ile olumlu bir atmosfer yaratmaya çabalıyoruz. Avrupa meselesi de bunun önemli bir noktası." şeklinde konuştu.      

Osmani, bu yılın iki ülke ilişkilerini geliştirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "İki ülke iş birliği açısından tarihi bir yılda bulunuyoruz. Özellikle önümüzdeki 6 ay, dönüm noktasına ulaşmak için önemli." ifadelerini kullandı.      

Müzakerelerde ülkeye yeni isim önerisi olarak "Yeni Makedonya Cumhuriyeti" ibaresinin tartışılıp tartışılmadığının sorulması üzerine Osmani, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmam müzakereler açısından yararlı olmaz. Haberlerde duyduğunuz farklı ifadeler spekülasyondan ibaret." değerlendirmesinde bulundu.      

AB'ye katılım açısından şubat ayında bir genişleme raporu yayınlanacağını belirten  Osmani, "2018 ülke için AB'ye entegrasyonu açısından altın fırsat yılı. Bu yüzden bir çözüm bulmakta kararlıyız. Süreci önümüzdeki günlerde hızlandırmamız gerekiyor." diye konuştu.      

Osmani ayrıca, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Matthew Nimitz'in ocak ayı sonunda ülkesini ziyaret ederek, isim konusunda net bir öneri sunmasını beklediklerini kaydetti.      

Yunanistan, ülkenin kuzeyinde kendi sınırları içerisinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti (FYROM) olarak kabul ettiği ülkenin isminin değiştirilmesini talep ederek, Makedonya'nın AB ve NATO üyeliklerini bloke ediyor.      

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