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Malezya'da hava kirliliğinden 130 kişi hastaneye kaldırıldı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde bir haftadır etkisini gösteren yoğun hava kirliliğinden etkilenen 130 kişi hastaneye kaldırıldı.

30 Haziran 2019 Pazar 16:51
Malezya'da hava kirliliğinden 130 kişi hastaneye kaldırıldı

Devlet haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, şehir genelinde toplam 130 kişi nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Hava kirliliğinden etkilenenlerin çoğunun ilkokul öğrencisi ve öğretmen olduğu kaydedildi.

Pasir Gudang'da bazı fabrikalardan çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve şehir genelinde 111 ilk ve orta öğretim okulu ile 347 özel kreşte eğitime ara verilmişti.

Bundan 3 ay önce de kentin yakınlarındaki Kim Kim nehrine yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı tespit edilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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Malezya
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