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Malezya'nın son Sumatra gergedanı da öldü

Malezya'nın son Sumatra gergedanı olan Iman, kanser hastalığı nedeniyle öldü. Ülkedeki son erkek Sumatra gergedanı da mayıs ayında hayatını kaybetmişti. Zoologlar dünyanın en küçük gergedanı Sumatra gergedanının esaret altında yaşayan son üyesinin de ölmesiyle bu hayvanın soyunun Malezya'da tükendiğini bildirdi.

26 Kasım 2019 Salı 10:40
Malezya'nın son Sumatra gergedanı da öldü

Vahşi Yaşam Dairesi Müdürü Augustine Tuuga yaptığı açıklamada 25 yaşında olduğu söylenen Iman’ın, tümörlerin idrar kesesine yaptığı artan baskı nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığını ancak ölümünün tahmin edilenden erken gerçekleştiğini söyledi.

Artık doğada kalan Sumatra gergedanı sayısının 100’ün altına düştüğü tahmin edilirken, bazı tahminler yasadışı avlanma ve bir zamanlar gezindikleri doğal habitatlarının endüstriyel ölçekte ormansızlaştırılması sonucu yok olmasıyla bu sayının 30’un bile altında olduğunu öne sürüyor.

Dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan ve yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle sayıları hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşıyor.

En küçük gergedan türü olan bu hayvanların çoğu Endonezya’nın Sumatra adası ve Borneo’nun Endonezya’ya ait kesiminde yaşıyor.

EN KÜÇÜK GERGEDAN

Sumatra gergedanı, gergedan türü arasından en küçüğüdür.

Sumatra gergedanının omuz yüksekliği 120 cm, ağırlığı 500 kg olur. Afrika’da yaşayan gergedanlar gibi 2 boynuzu vardır. Öndeki boynuzu 15 cm uzunluğundadır.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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