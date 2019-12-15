Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
Otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi…
2. yaştan sonra ortaya çıkıyor!
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen kaynağı
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen...
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!

Malezya’da sel yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

15 Aralık 2019 Pazar 10:41
Malezya’da sel yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

Malezya’nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.

Johor eyaletine bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi’nden yapılan açıklamada, 13 Aralık’tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853’ten 3 bin 835’e yükseldiği belirtildi.
Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
MalezyaSelTahliyeSal BaskınıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya’da terör saldırısı: 19 ölü
Nijerya’da terör saldırısı: 19 ölü
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim