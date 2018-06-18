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Malezyalılar ülkenin borcu için 19 milyon dolar topladı

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 18,7 milyon ABD doları toplandığı belirtildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:50
Malezyalılar ülkenin borcu için 19 milyon dolar topladı

Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para yaklaşık 19 milyon dolara ulaştı. 

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 18,7 milyon ABD doları toplandığı belirtildi.

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Toplanan para son bir haftada ikiye katlanmış oldu. Bakanlık geçen hafta toplanan para miktarını 9 milyon dolar olarak açıklamıştı.

Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı. 

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor. 

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

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