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Maliki: ABD’nin kararını şikayet edeceğiz

23 Eylül 2018 Pazar 10:31
Maliki: ABD’nin kararını şikayet edeceğiz

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı almasında bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD’li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv‘den Kudüs‘e taşıma kararı aldığı 6 Aralık’tan bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD’li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi.

İrlanda’ya resmi ziyarette bulunan Maliki, İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney’le başkent Dublin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 6 Aralık 2017’de “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının ardından Filistin tarafının hiçbir ABD’li yetkili ile bir araya gelmediğini belirtti. Maliki, “ABD yönetimi, Filistin halkına ve davasına savaş ilan etti. Bu nedenle ABD’yle tüm görüşmeleri durdurduk.” dedi.

Washington’un barış sürecindeki arabulucu rolünü kaybettiğine dikkati çeken Maliki, “ABD hükümetinin aldığı kararla ilgili şikayette bulunmak üzere çeşitli uluslararası örgütlerine gitme kararı aldık. Bu siyasi ve diplomatik üslubu sürdürerek, Filistin davasını savunacağız.” ifadesini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
FilistinABD’Haber
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