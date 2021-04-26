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"Mars'a ilk grupta giden insanlardan bazıları muhtemelen ölecek"

SpaceX’in CEO’su Musk, insanlı Mars görevlerine ilişkin korkutan bir tahminini paylaştı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:30
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"Mars'a ilk grupta giden insanlardan bazıları muhtemelen ölecek"

Uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, insanlı Mars görevlerine dair önemli bir açıklamada bulundu. İnsanlığın Ay’a ayak basmasının ardından bilim insanlarının en büyük hedefi Mars’a gitmek. Kızıl Gezegen’e yapılacak insanlı görevle ilk defa insanlık başka bir gezegene ayak basmış olacak.

Son olarak NASA’nın Perseverence uzay aracı Kızıl Gezegen’e iniş yaptı ve numune topluyor.

İnsanlı görevlerin ise 2030 yılında başlaması hedefleniyor. Asıl görev ise uzun vadede Mars’ta bir koloni kurmak. Milyarder girişimci Elon Musk, bu amaç uğruna en fazla yatırım yapan insanların başında geliyor. Ancak Musk keşfe ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Elon Musk, Mars’a gidecek ilk kişilerin muhtemelen öleceğini söyledi. Musk, SpaceX’in gelecekte Mars’a turizm uçuşları da düzenleyeceğini aktardı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin Moxie isimli aracı Mars’ta koloni için önemli bir adım attı. Moxie, Kızıl Gezegen’de oksijen üretmeyi başardı. Bilim insanları Ay’a kurulacak bir uzay istasyonuyla Mars’a insanlı uçuşlara gerçekleştirmeyi planlıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sonra erecek. Sonrasında bu istasyonun Ay’a taşınması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
MuskSpaceX
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