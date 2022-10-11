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Mars'ta hayat var mı?

Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ın yer kabuğunun, Dünya'nın oluşumunda olduğu gibi basit yaşam formları açısından zengin olabileceği ortaya konuldu. Bilim insanları bulgularının Kızıl Gezegen'e ilişkin çalışmalara yeni bir soluk getireceğini söyledi.

11 Ekim 2022 Salı 22:31
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Mars'ta hayat var mı?



Fransız bilim insanlarının çalışmasına göre Mars, bir zamanlar mikroskobik organizmalarla dolu bir yeraltı dünyasını barındırabilecek bir ortama sahipti.

Ancak, bilim insanları, “Bu organizmalar var olsalardı bile, bu basit yaşam formları atmosferi o kadar derinden değiştirirdi ki, bir Mars Buz Çağı'nı tetikler ve kendilerini yok ederdi” değerlendirmesinde bulundu. 

Sorbonne Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı, Boris Sauterey, “Mikroplar gibi basit bir yaşam formu bile  kendi ölümüne neden olabilir. Çalışmamızın  sonuçların biraz kasvetli ama oldukça uyarıcı olduğunu  düşünüyorum. Bulgularımız, bir biyosfer ve gezegeninin etkileşim şeklini yeniden düşünmemiz için bize meydan okuyor” dedi.

MARS'IN İKİM VE ARAZİ MODELLERİ KULLANILDI

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında  Sauterey ve ekibi, 4 milyar yıl önce Kızıl Gezegen’in suyla dolu kabuğunun yaşanabilirliğini değerlendirmek için Mars’In iklim ve arazi modellerini kullandı.

Araştırmacılar, hidrojen ve metan üreten mikropların, o zamanlar Mars  yüzeyinin hemen altında, onları gelen sert radyasyona karşı korumak için fazlasıyla yeterli olan yaklaşık 20 santim toprakla gelişebileceğini tahmin etti. 

Sauterey, “Mars'ta buzun olmadığı herhangi bir yer, tıpkı Dünya'nın oluşumun başlarında olduğu gibi, bu organizmalarla kaynıyor olabilirdi” dedi.

Diğer taraftan Sauterey, erken Mars'ın muhtemelen nemli, sıcak ikliminin;  atmosferden çok fazla hidrojenin emilmesiyle tehlikeye atılacağını söyledi. Buna göre, sıcaklıklar yaklaşık -200C düştüğünde, yüzeydeki veya yüzeye yakın herhangi bir organizmanın hayatta kalmak için muhtemelen daha derine inmesi gerekirdi.

Araştırmacılar, bunun aksine, azotun baskın olduğu atmosfer göz önüne alındığında, Dünya'daki mikropların ılıman koşulların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'deki NASA'ya bağlı SETI Enstitüsü'nden Kaveh Pahlevan, Mars'ın ikliminin gelecekteki modellerinin Fransız araştırmasını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
DünyaMarsBilim Insanları
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