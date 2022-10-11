Mars'ta hayat var mı?

Fransız bilim insanlarının çalışmasına göre Mars, bir zamanlar mikroskobik organizmalarla dolu bir yeraltı dünyasını barındırabilecek bir ortama sahipti.

Ancak, bilim insanları, “Bu organizmalar var olsalardı bile, bu basit yaşam formları atmosferi o kadar derinden değiştirirdi ki, bir Mars Buz Çağı'nı tetikler ve kendilerini yok ederdi” değerlendirmesinde bulundu.

Sorbonne Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı, Boris Sauterey, “Mikroplar gibi basit bir yaşam formu bile kendi ölümüne neden olabilir. Çalışmamızın sonuçların biraz kasvetli ama oldukça uyarıcı olduğunu düşünüyorum. Bulgularımız, bir biyosfer ve gezegeninin etkileşim şeklini yeniden düşünmemiz için bize meydan okuyor” dedi.

MARS'IN İKİM VE ARAZİ MODELLERİ KULLANILDI

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında Sauterey ve ekibi, 4 milyar yıl önce Kızıl Gezegen’in suyla dolu kabuğunun yaşanabilirliğini değerlendirmek için Mars’In iklim ve arazi modellerini kullandı.

Araştırmacılar, hidrojen ve metan üreten mikropların, o zamanlar Mars yüzeyinin hemen altında, onları gelen sert radyasyona karşı korumak için fazlasıyla yeterli olan yaklaşık 20 santim toprakla gelişebileceğini tahmin etti.

Sauterey, “Mars'ta buzun olmadığı herhangi bir yer, tıpkı Dünya'nın oluşumun başlarında olduğu gibi, bu organizmalarla kaynıyor olabilirdi” dedi.

Diğer taraftan Sauterey, erken Mars'ın muhtemelen nemli, sıcak ikliminin; atmosferden çok fazla hidrojenin emilmesiyle tehlikeye atılacağını söyledi. Buna göre, sıcaklıklar yaklaşık -200C düştüğünde, yüzeydeki veya yüzeye yakın herhangi bir organizmanın hayatta kalmak için muhtemelen daha derine inmesi gerekirdi.

Araştırmacılar, bunun aksine, azotun baskın olduğu atmosfer göz önüne alındığında, Dünya'daki mikropların ılıman koşulların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'deki NASA'ya bağlı SETI Enstitüsü'nden Kaveh Pahlevan, Mars'ın ikliminin gelecekteki modellerinin Fransız araştırmasını dikkate alması gerektiğini söyledi.