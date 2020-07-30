Maske takmayı reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gohmert, Twitter'dan paylaştığı videoda, bu sabah Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtti.

İlk testin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve geri döndüğünü bildirdi.

Hiçbir belirti göstermediğini belirten Gohmert, "Bu virüsün başkalarına da bulaşmasını önlemek adına çok çok dikkatli davranacağım." ifadesini kullandı.

Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.

Adalet Bakanı da temas etmiş

Gohmert’in sonuçlarının pozitif çıkması Kongre'nin başka üyelerinin de virüse yakalanmış olabileceği endişesine neden oldu.

Adalet Bakanı William Barr, Salı günü Kongre'de Adalet Komisyonu'nda ifade vermişti. Adalet Bakanlığı sözcüsü, Barr'ın da Gohmert ile teması nedeniyle koronavirüs testi olacağını açıkladı.