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‘Mavi gözlü beyaz ejderha’ya dönüştü!

Avustralya'da yaşayan Amber Luke, dövmeleri ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:21
‘Mavi gözlü beyaz ejderha’ya dönüştü!

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan Amber Luke, sosyal medyada paylaştığı değişim fotoğraflarıyla kendine bir takipçi kitlesi edindi.

İlk dövmesini 16 yaşında yaptıran ve bunun kendisinde bir tutku olduğunu söyleyen Luke’un vücudunda şu an tam 50 dövmesi bulunuyor.

Eski görüntüsünü çok sıradan ve sıkıcı bulan 23 yaşındaki Luke, 10 bin dolara malolan vücüdundaki dövmelerin yanı sıra, dilini operasyonla yılan diline benzetti, kulaklarını da büyüterek yeniden şekillendirdi.

Genç kız bununla da kalmadı, gözlerine de dövme yaptırarak, göz bebeğinin etrafına maviye dönüştürdü.

Bu işlem nedeniyle kör olma tehdidi atlattığını belirten Luke, “Uygulanan işlem yalnızca 40 dakika sürdü ama neredeyse 3 hafta geçici körlük yaşadım. Gözlerim ve yeni görünüşüm nedeniyle bana ‘Mavi gözlü beyaz ejderha’ diyorlar” dedi.

Sıradaki hedefinin dişlerini vampir dişleri gibi sivrileştirmek olduğunu söyleyen Luke, kendisine ilham kaynağı olarak da geçirdiği 40 operasyon sonrası tanınmaz hale gelen Ethan Bramble’ı aldığını belirtiyor.

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