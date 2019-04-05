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May’den AB’ye yeni erteleme talebi!

İngiltere'de yılan hikayesine dönen Brexit süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başbakan Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.

05 Nisan 2019 Cuma 15:48
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a mektup gönderen May, hükümetinin parlamentoda daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını ana muhalefet partisi ile uzlaşarak geçirmeye gayret ettiğini bildirdi.  Ancak bu sürecin uzayabileceğini ve İngiltere’nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılmak zorunda kalabileceğini belirten May, hükümetinin buna yönelik hazırlıklar da yaptığını kaydetti.

İngiltere’nin bu süreci tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken May, “İngiltere bu sürecin 30 Haziran 2019'da sona ermesini teklif ediyor. Taraflar onay süreçlerini daha önce tamamlarsa, hükümet bu süreci daha erken bitirmeyi öneriyor” ifadelerini kullandı.

May, süreci Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce bitirmeyi amaçladığının da altını çizdi.

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ANLAŞMASIZ AYRILIĞA ENGEL

AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarasının onayını alamayan İngiltere, normal takvime göre 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 12 Nisan’a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı. İngiltere’nin erteleme talebi, 10 Nisan’da yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak.

Başbakan May, Brexit anlaşmasına destek alabilmek için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile müzakereye devam ediyor. Öte yandan bir grup milletvekilinin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı önceki Avam Kamarası’nda bir oy farkla onaylanmıştı.

Tasarının Lordlar Kamarası’nın da desteğini alması durumunda May, Corbyn ile müzakere nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ülkeyi AB’den anlaşmasız ayıramayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Theresa MayABBrexit
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