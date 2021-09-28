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Mazlum Kobani: ABD bize güvence verdi

SDG lideri Mazum Kobani, ABD Başkanı Biden'ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine yönelik söz verdiğini söyledi.

28 Eylül 2021 Salı 20:20
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Mazlum Kobani: ABD bize güvence verdi
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İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi'ne konuşan SDG lideri Mazlum Kobani, bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine yönelik söz verdiğini açıkladı.

Sözcü'nün aktardıklarına göre; The Times’a konuşan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Şahin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin kişisel güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiğini ifade etti.

ABD’nin Suriye’nin doğusunda 900 askerlik bir birliğinin yanı sıra, bölgede İngilizlere ait özel kuvvetlerin varlığı da biliniyor. IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun bir parçası olan askerler, halen bölgede bulunuyor.

Şahin, gazeteye verdiği demeçte ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anın, kendilerinin geleceği için benzer durumlar yaratmasından tedirgin olduklarını vurguladı.

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