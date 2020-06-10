Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Meksika'da 2 bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan 5'er aylık iki bebek hayatını kaybetti. 

10 Haziran 2020 Çarşamba 21:46
575 Okunma
Meksika'da 2 bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde  yeni tip koronavirüs (Kovid-19belirtisi taşıyan 5'er aylık iki bebek hayatını kaybetti. 

Guanajuato Sağlık Sekreteri Daniel Diaz Martinez, virüs nedeniyle yaklaşık 2 haftadan bu yana hastanede tedavileri devam eden bebeklerin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Bebeklerin virüse nasıl yakalandığının henüz tespit edilemediğini vurgulayan Martinez, "Büyük ihtimalle bebeklere virüs eve dışarıdan gelen birileri tarafından bulaştırıldı." dedi.

Martinez, halk arasında farkındalığı arttırmak için bu bilgiyi özellikle paylaştıklarını belirterek aileleri, çocukların evden zorunlu olmadıkça çıkarılmaması konusunda uyardı.

Ülkede 15 yaşından küçük 152 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtiliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 14 bin 649 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 124 bin 301 olarak kayda geçti.

Anahtar Kelimeler:
MeksikaYeni Tip KoronavirüsKovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, polis teşkilatı reformu kararnamesini imzalayabilir
Trump, polis teşkilatı reformu kararnamesini imzalayabilir
ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı kesildi
ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı kesildi
İtalya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin yakınlarından suç duyurusu
İtalya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin yakınlarından suç duyurusu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim