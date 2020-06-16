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Meksika'da artan vakalara rağmen normale dönüş devam ediyor

Meksika'da koronavirüs (COVID-19) vaka ve ölümlerindeki artışa rağmen, Baja California Sur eyaletinde de yeni normale dönüş başladı.

16 Haziran 2020 Salı 11:13
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Meksika'da artan vakalara rağmen normale dönüş devam ediyor

Baja California Sur eyaletinde yetkililer, turizm beldelerinin kısmen açıldığını duyurdu.

Eyaletin Turizm Bakanı Luis Humberto Araiza, otellerin, restoranların ve plajların yüzde 30 kapasiteyle faaliyet göstermesine izin verileceğini belirtti.

Eyaletteki tatil bölgesi Los Cabos'ta plajların pazartesi gününden itibaren sınırlı saatlerde açıldığı, restoranların da kapasite sınırlamasıyla açılmasına izin verildiği kaydedildi.

Quintana Roo eyaletinde bulunan turistik Cancun şehrinde de iş yerleri geçen hafta kısmen açılmıştı.

Devlet Başkanı'ndan başkentteki vakalara ilişkin açıklama

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, ülkede COVID-19 salgınından en çok etkilenen başkent Meksiko'da tespit edilen vakalarda "hafif bir düşüş" görüldüğünü belirterek "İstediğimiz kadar değil ancak artık azalıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybının 439 artarak 17 bin 580'e yükseldiği belirtilmişti.

Açıklamada, ülkedeki COVID-19 vaka sayısının da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktığı kaydedilmişti.

Başkent, kendi normale dönüş planını açıklamıştı

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, şehirde bu hafta itibarıyla normale dönüşlerin başlayacağını belirtmişti. Toplu taşıma ve trafik kısıtlamalarının kaldırılacağını söyleyen Sheinbaum, pazar, alışveriş merkezi, restoran ve kiliselerin bu hafta açılabileceğini kaydetmişti.

Resmi rakamlara göre, ülkedeki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı başkentte görüldü.

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu başkentte salgının başlangıcından bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanmamış ancak halka evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Bazı eyaletlerde otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verilmişti

Yetkililer, COVID-19 vakalarının azalmaya başladığı ve mevcut hastane koşullarının elverişli olduğu eyaletlerdeki otel, restoran ve fabrikalar gibi bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildiğini duyurmuş, bu iş yerlerinde COVID-19 tedbirlerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
MeksikaKoronavirüsCovid-19
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