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Meksika'da bir gazeteci öldürüldü

Meksika'nın kuzeydoğusunda Tamaulipas eyaletinde bir gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:19
Meksika'da bir gazeteci öldürüldü
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Eyaletin güvenlik sözcüsü LuisAlbertoRodriguez, 77 yaşındaki gazeteci Carlos DominguezRodriguez'inNuevoLaredo kentinde, yakınlarının bulunduğu aracı kullandığı sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Rodriguez'in hayatını kaybettiği saldırıdan araçtaki diğer kişilerin yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Geçmişte Diario de NuevoLaredo gazetesi dahil yazılı basında çalışan Rodriguez'in, son dönemde haber sitelerinde köşe yazarlığı yaptığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işi nedeniyle öldürüldüğü kanıtlanırsa Rodriguez, bu yıl Meksika'da mesleğinden ötürü cinayete kurban giden ilk gazeteci olacak.

Meksika'da geçen yıl 10 gazeteci öldürülmüştü.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 14:21
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