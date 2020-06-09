Meksika'da suç örgütlerinin şiddet olaylarında 35 kişi öldü

Ülkenin iç kesimlerindeki Guanajuato eyaletinde, bölgede hakimiyet mücadelesi veren yerel organize suç örgütü Santa Rosa de Lima ile batıdaki komşu eyalet Jalisco'da faaliyet yürüten Jalisco uyuşturucu karteli mensupları arasındaki çatışmalarda 34 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalarda ölenler arasında cumartesi günü bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine giren bir grup saldırganın açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 10 kişi de bulunuyor.

Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde Zetas uyuşturucu kartelinden ayrılan Kuzeydoğu karteli mensupları ile Körfez karteli mensupları, ABD sınırındaki Miguel Aleman kenti ve çevresinin kontrolünü ele geçirmek üzere çatıştı.

Kent sakinlerine evlerinde kalma uyarısı yapan gruplar sınır boyunca zırhlı kamyonetler ve ağır silahlarla birbirine ateş açtı. Çatışmalar sırasında çevredeki bir benzinlikte bulunan kadın hayatını kaybetti, 2 kız çocuğu yaralandı.

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yol açtığı şiddet olaylarında 2019'da 35 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.