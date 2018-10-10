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Meksika'da turistleri korumak için jandarma üssü açıldı

Meksika'nın Karayip kıyısındaki Cancun kentinde, artan şiddet olayları üzerine 2 bin 850 askeri polisten (jandarma) oluşan bir üs kuruldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:14
Meksika'da turistleri korumak için jandarma üssü açıldı

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Cancun kentini ziyaret eden turistlerin can güvenliğini sağlamak üzere 2 bin 850 jandarmanın görev yapacağı üssün resmi açılışını yaptı.

Nieto, burada yaptığı konuşmada, "Cancun ve civarına gelen milyonlarca ziyaretçiye en uygun güvenlik koşullarının sunulması gerektiğini" ifade etti.

Cancun'un bağlı olduğu Quintana Roo eyaletinin Valisi Carlos Joaquin Gonzalez de "Suçlular, huzurumuzu alıp götürdü, kurumlarımızı zayıflattı, toplumsal dokumuzu ve aile değerlerimizi bozdu." diye konuştu.

Cancun'da, 2018'in 8 ayında 342 cinayet işlendiği, bu rakamın 2017'nin aynı döneminde 148 olduğu kaydedildi.

Jandarmanın, Meksika'nın diğer turistik merkezlerinde olduğu gibi kent sahillerde devriye gezip gezmeyeceği henüz bilinmiyor.

Cancun kentinde, geçen ayın sonunda Meksikalı iki piyadenin cesedi bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaTuristlerJandarma üssüHaber
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