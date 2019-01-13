Meksika’da uyuşturucu çetesi orduyla çatıştı: 6 ölü

Yetkililer, dün Rio Grande yakınındaki bir otoyolda ordu mensuplarıyla bir grup saldırgan arasında çıkan çatışmada bir asker ile 5 saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Meksika’da geçen yılın ilk yarısında 15 bin 973 cinayet işlenmişti
Meksika'nın kuzeyinde Tamaulipas eyaletinde çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 6 kişi öldü.
Yetkililer, dün Rio Grande yakınındaki bir otoyolda ordu mensuplarıyla bir grup saldırgan arasında çıkan çatışmada bir asker ile 5 saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Meksika’da geçen yılın ilk yarısında 15 bin 973 cinayet işlenmişti