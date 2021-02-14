Mercedes 1 milyon otomobili geri çağırıyor

Dünyanın önde gelen otomobil kuruluşlarından olan Mercedes, 1 milyon otomobil için geri çağırma kararı aldı. Söz konusu geri çağırma için acil durumlarda kullanılan bir sistemde yer alan hata sebep gösterildi. eCall olarak isimlendirilen sistemle acil durumda olan otomobil sürücülerine acil destek sağlanıyordu.

eCall sistemiyle birlikte kaza yapan bir aracın konumu belirlenerek acil durum ekiplerine konum göndermesi yapıldığı aktarıldı. Ancak, keşfedilen hata nedeniyle acil durumlarda yanlış konum gönderilebildiği belirlendi. Bu da acil durumlarda kaza mahalline ulaşılamaması anlamına geliyor.

Mercedes binlerce araç için geri çağırma kararı aldı

Mercedes-Benz, ABD’de bulunan 1 milyon 290 bin civarında modeli teknik bir hata nedeniyle geri çağırdı. Yanlış konumun iletilmesine sebep olan hata 2016 ile 2021 yılları arasında üretilen modellerde olduğu belirlendi. Modellerin isimleri ise şu şekilde açıklandı;

– CLA

– GLA

– GLE

– GLS

– SLC

– A

– GT

– C

– E

– S

– CLS

– SL

– B

– GLB

– GLC

– G

Mercedes, hata nedeniyle herhangi bir maddi hasar ya da kişisel yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu. Yazılım güncellemesinin bayilerde ya da araca olduğu yerde yapılacağı aktarıldı. Aracın veri bağlantısına sahip olmasıyla güncellemeyi kolayca alacağı belirtildi. Mercedes, geri çağırma işleminin de 6 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

Yazılım hatasının teknik sebebi de açıklandı. İletişim modülüne ait güç kaynağının bir çarpışmadan kaynaklan pasif hale geçişi, olası kaza durumunda yanlış konum belirlenmesine yol açabileceği belirtildi. Ancak otomatik ve manuel acil durum arama işlevinin diğer işlevleri için sorun yaşanmadığı aktarıldı.

Mercedes’in 2019 yılında da Avrupa için eCall sisteminde yanlış konum sağladığına dair bir araştırma yaptığı kaydedildi.