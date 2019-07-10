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Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

 Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi. 
Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü.
Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.
Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.
Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve  27 Haziran'da  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde  titreme nöbeti geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Merkel
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