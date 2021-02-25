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Merkel’den üçüncü dalga uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin artmasından dolayı salgında üçüncü dalganın oluşabileceği uyarısı yaptı.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:03
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Merkel’den üçüncü dalga uyarısı

Merkel, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 2020'nin Aralık ayı sonunda Alman sağlık sisteminin acil durumun eşiğinde bulunduğunu hatırlatarak, bugün ise enfeksiyon sayıların çok daha düşük olduğuna ve salgın kaynaklı ölümlerin de azaldığına dikkati çekti.

COVID-19 tedbirlerinin adım adım gevşetilmesinin düşünülebileceğini ifade eden Merkel, "Gevşetilme daha bulaşıcı olan mutasyonlar olmazsa nispeten kolay olabilir. Mutasyonlardan dolayı şimdi üçüncü dalganın oluşabileceği salgının yeni dönemine giriyoruz. İngiltere kaynaklı mutasyon daha agresif ve ilk ortaya çıkan virüsün yerini alacak. Üçüncü bir dalganın tüm Almanya’da yeni bir kapanmayı gerektirmemesi için şimdi akıllıca ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Salgını tamamen kontrol altına almanın birkaç ay daha süreceğini belirten Merkel, "Aşılar etkisini gösterirse, firmalar bize taahhüt edildiği gibi üretir ve tedarik ederlerse o zaman birkaç ay sonra sürü bağışıklığına çok yakın oluruz" dedi.

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