Michael Jackson'a benzeyen 17 yaşındaki genç kadın, sosyal medya fenomeni oldu

Birleşik Krallık'ta yaşayan genç bir kadın, "Pop'un Kralı" olarak tanınan ve 2009'da vefat eden Amerikalı ünlü şarkıcı Michael Jackson'a benzerliğiyle sosyal medyada viral oldu.

Manchester kentinde öğrenimini sürdüren 17 yaşındaki Lorun Elisabeth adlı genç kadın Twitter'da kendisini çektiği fotoğrafı ay başında paylaştı.

Şu ana kadar binlerce kişi Lorun'un Jackson'la olan şiddetli benzerliği hakkında yorum yaptı.

Lorun'un Jackson'ın ünlü şarkılarından birinin adı olan "Blame it on the boogie" mesajıyla yaptığı paylaşım 109 binden fazla kez beğenildi.

Kullancılardan biri "Cennetteki Michael Jackson kimlik hırsızlığı nedeniyle polisi arıyor" diye espri yaparken Lorun fotoğraflarına gelen tepkilerden hoşnut olduğunu söyledi.

The Mirror'ın aktardığına göre genç kadın şu ifadeleri kullandı:



Bunu belirten insanlara karşı tepkim her zaman olumluydu. İşin eğlenceli kısmına bakıyorum, hiçbir zaman internette bana söylediklerinden gerçekten rahatsız olan biri olmadım. O belirli fotoğfta Michael Jackson'a çok benzediğim açık. Birçok kişinin Michael Jackson'ın ünlü şarkı sözleriyle birlikte fotoğrafı retweet etmesini eğlenceli buldum.



Ancak Twitter ve Instagram üzerinden çok sayıda olumlu tepki aldığını belirten Lorun'ı kızdıran yorumlar da yapılmış.

Bunlardan biri Michael Jackson'a benzemek için estetik ameliyet yaptırdığı iddiası olmuş.

Genç kadın, "Beni biraz kızdıran olay fotoğrafımın Reddit'teki 'kötü yapılmış estetik ameliyatlar' paylaşımına konulmuş olmasıydı. Ona benzemek için ameliyat oldğumu öne sürüyorlardı ki durum böyle değil. Bu beni kızdırdı çünkü bazı yorumlar hoş değildi. Paylaşımı sildirdim" dedi.