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Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 35’e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:09
Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 35’e yükseldi

Yerel yetkililer, kasırganın etkili olduğu eyaletlerden Florida’da 25, Virginia’da 6, Kuzey Carolina’da 3 ve Georgia’da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan, kasırganın en çok hasar verdiği bölgelerden “Mexico Beach” bölgesine geri dönüşlere ilk kez izin verildi. Bölgeye dönen halk, hasar tespitlerine başladı.

Yetkililer, kasırganın verdiği hasarın telafisinin zaman alacağı hatta bunun bazı durumlarda yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Florida’nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael’ın, 1992’deki Andrew’den sonra ABD’yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador’da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriMichael KasırgasıMichael
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