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Michael Kasırgası’nın bilancosu artıyor!

ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:45
Michael Kasırgası’nın bilancosu artıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vuran ve daha sonra Georgia, Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde de etkili olan Michael Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida'dayı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti. Micheal Kasırgası’nın Georgia eyaletinden sonra geçtiğimiz haftalarda Florance Kasırgası’nın yaşandığı ve etkilerinin halen geçmediği Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini aşarak Virginia kıyılarından ülkeyi terk etmiş olmasına rağmen hala birçok bölgeye mevsim normallerinin üzerinde yağış getirdiği belirtildi. Fırtınanın vurduğu Florida kıyılarında yiyecek ve temiz su sıkıntısı yaşanırken, 1,5 milyona yakın kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Bölgede bulunan bir psikiyatri hastanesinde birçok hasta ve çalışanın mahsur kaldığı, hastaneye ihtiyaçların helikopterlerle ulaştırıldığı aktarıldı. Georgia'daki Sağlık ve İnsani Servisler Merkezi çalışanlarından Alex Azar, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılabilmesi için halk sağlığı konusunda acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Michael Kasırgası’
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