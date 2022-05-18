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Milletvekili cinsel saldırıdan gözaltında!

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den ismi açıklanmayan bir milletvekili, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:50
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Milletvekili cinsel saldırıdan gözaltında!

Londra Metropolitan  Polis Teşkilatı (Met) 2002 ile 2009 yılları arasında işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle bir kişinin gözaltında olduğunu doğruladı. Ancak bu kişinin kimliği ve milletvekili olup olmadığıyla ilgili detay vermedi.

Muhafazakar Parti ise soruşturma süresince milletvekilinden Parlamento'daki oturumlara katılmaması istendiğini söyledi.

Milletvekili, görevinden kaynaklanan güveni ve kamu görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla da karşı karşıya.

Konuya ilişkin yayımlanan bir açıklamada, "Met, Ocak 2020'de, 2002-2009 yılları arasında cinsel suçlar işlendiğine dair bir ihbar aldı. Suçların Londra'da işlendiği iddia ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Polis sözcüsü, "Bir kişi sarkıntılık, cinsel saldırı, tecavüz, güveni kötüye kullanma ve kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandı" dedi.

Partinin disiplin kurulu ise milletvekilinden soruşturma süresince Parlamento'dan uzak durmasını istediklerini doğruladı.

Kurulun sözcüsü, soruşturma sonuçlanana dek daha fazla yorum yapmayacaklarını da ifade etti.

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