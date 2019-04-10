Milyoner adam gerçek hayatta PUBG oynatacak (750 bin lira ödüllü)

Gizemli bir milyoner sadece video oyunlarında yaşanması muhtemel bir macera için gönüllüler arıyor. İnternet üzerinden yapılan duyuruya göre, 3 gün sürecek savaş oyunu için 100 gönüllüye ihtiyaç var. 3 günün sonunda ayakta kalan kişinin ödülü ise 100 bin sterlin (yaklaşık 750 bin lira) olacak.

Issız bir adada gerçekleşecek organizasyonda havalı silahlar ve temas sensörlü ekipman kullanılacak. Organizasyon komitesi gece kamp kurulumu dahil her türlü güvenlik malzemesi ve yiyeceği sağlayacak. Başvuruların zenginlerin ilanlar verdiği hush hush adlı internet sitesinden yapıldığı oyun için son kayıt tarihi 22 Nisan.

Yeni başlayanlar için 5 PUBG mobile tüyosu Android ve iOS akıllı telefonlarda oynanabilen, son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG Mobile) için 5 faydalı ipucuyu sizler için derledik: Her seferinde 100 oyuncunun yer aldığı uçaktan nereye atlayacağınız büyük ölçüde hayatta kalma şansınızı da belirleyecek.

Tercihen az kişinin paraşütle indiği bölgeleri tercih edin. Zira oyundaki ilk amacınız halihazırda silahlanmış düşmanlarınız karşınıza çıkmadan gerekli teçhizatları bulmanız.

EN GEREKLİ TEÇHİZATLAR NELER? Diğer oyuncularla karşılaşmadan önce gerekli teçhizatı toplarken ise dikkat etmeniz gerekenler şunlar: Tercihen otomatik özelliğe sahip bir silah edinin, daha iyi bir atış performansı için dürbün bulun ve toplayabildiğiniz kadar sağlık ekipmanı toplayın, daha çok eşyayı yanınızda taşımak için çanta alın.

Hızlı şarjör ya da daha çok mermi tutan şarjör oyunda daha iyi bir performans sergilemenize katkı sağlayacaktır.

BİR ARAÇ BULUN

4 kişilik bir ekip olarak hareket ediyorsanız 4 kişilik araçlardan birini bulun ve tek araç ile birlikte hareket edin.

Ancak bir araç edindikten sonra dikkat etmeniz gereken bir şey var, o da araçların çıkardığı ses. Araçlar bir bölgeye saha hızlı ulaşmanızı sağlarken yerinizi belli ettiği için sizi kolay bir hedef haline de getirebilir.

Bu yüzden araçları sadece bir noktadan gitmek istediğiniz yere ulaşmak için kullanın. Çatışma riski gördüğünüz yerlerde oyuna yaya olarak devam edin.

ASIL AMAÇ HAYATTA KALMAK Oyunun başarı kriterinin hayatta kalmak olduğunu unutmayın. Başka bir deyişle başarılı olmak için ne kadar oyuncuyu öldürdüğünüz değil ne kadar süre hayatta kaldığınıza dikkat ediliyor. Bu da bu yönde bir strateji çizmeniz anlamına geliyor.