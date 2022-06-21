Milyonerdi, parası bitti! Cansız mankenlerle adaya yerleşti

78 yaşındaki milyoner borsacı David Glasheen, 1997'den beri Kuzey Queensland kıyılarındaki Cape York Yarımadası'ndaki Restorasyon Adası'nda, Miranda ve Phyliss adını verdiği iki cansız mankenle yaşamaya başladı. 80 yaşına yaklaşırken sağlığının olumsuz bir şekilde etkilenmeye başladığını ifade eden gerçek hayattaki Robinson Crusoe, tamamen izole hayatına eklenebilecek yeni insanlar aradığını söyledi.

“EN İYİ GÜVENLİK ÖNLEMİ DAHA FAZLA İNSAN”

1980’li yıllarda Papua Yeni Gine’de altın madenciliği işi yapmaya başlayan David Glasheen, kısa sürede 28.4 miltın dolarlık bir servete sahip oldu.

O dönemde Sdney’de yaşayan adam borsa krizinde büyük bir maddi zarara uğradı ve ailesi de parçalanmaya başladı. Kapitalizmi reddeden David Glasheen, kız arkadaşıyla birlikte Kuzey Queensland kıyılarındaki Restorasyon Adası'na taşındı.

İkilinin ilk başlardaki planı ıssız adaya bir otel inşa etmekti ancak maddi durumlarının elverişsiz olması ve yerli halkın karşı çıkması nedeniyle bu fikirden vazgeçtiler.

Adada sadece bir mayoyla kulübe yaşamına kız arkadaşı da fazla dayanamadı ve ülkesine geri döndü.

David Glasheen, 30 yılı aşkın süredir ıssız bir adada tek başına sürdürdüğü hayatını sağlık sorunlarından dolayı kalabalıklaştırmak için çağrıda bulundu.

Bedeninin günden güne değiştiğini ve yaşlanmaya başladığını ifade eden David Glasheen, “Artık 18 yaşında değilim ve hayat benim için zorlaşmaya başladı. Bir gün bayıldım ve yere düştüm. O zaman kalça kemiğimi kırmışım. Telefonlar ihtiyaç duyduğumuzda yarı yarıya çalışıyor. Bu yüzden alabileceğim en iyi güvenlik önlemi daha fazla insan” dedi.

Issız adadaki izole hayata katılmak isteyenlere çağrıda bulunan Glasheen, “Dünyadan dışlandığım için mutluyum. Koronavirüs salgını ortaya çıktığında hayatım hiç değişmedi. İnsanların bunu yaşamak isteyeceğine eminim” diye konuştu.

Adaya ilk taşındığında yanında sadece üç gömlek, iki şort, bir kavanoz biber tozu, bir meşale, kitaplar, diş fırçası ve diş macunu olduğunu belirten Glasheen, “Şimdi güneş enerjisiyle çalışan bir internetim, kendi ürettiğim sebze ve meyvelerim ile bol bol huzurum var. Miranda ve Phlyllis ile mükemmel bir hayat yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.