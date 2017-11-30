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Mısır'da ölü sayısı 310'a yükseldi!

Mısır'da geçtiğimiz hafta meydana gelen terör saldırısında ölenlerin sayısı 310'a yükseldi..

30 Kasım 2017 Perşembe 12:55
Mısır'da ölü sayısı 310'a yükseldi!
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Mısır Dayanışma Bakanı Gade Vali, geçtiğimiz hafta Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 310'a yükseldiğini bildirdi.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Dayanışma Bakanı Vali, düzenlediği basın toplantısında, camiye yönelik saldırıda ölenlerin sayısının 310'a yükseldiğini aktardı.

Vali, saldırıda ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminat olarak ödenmek üzere 50 milyon cüneyh (2,8 milyon dolar) tahsis edildiğini kaydetti.

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısının 309 olduğu belirtilmişti.

Başsavcılık, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu açıklamıştı.

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