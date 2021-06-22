Mısır'da 24 saat içinde ikinci tren kazası: 40 yaralı

Mısır Demir Yolları İdaresinden yapılan açıklamada, İskenderiye'de hareket halindeki bir yolcu treni ile arkasından gelen bir başka tren lokomotifinin çarpıştığı belirtildi.

Kazada 40 kişinin yaralandığını bildiren Bakanlık, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini aktardı.

Bu, Mısır'da 24 saat içinde kaydedilen ikinci tren kazası oldu.

Dün akşam başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan kenti yakınlarında hemzemin geçitte bir trenle otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde 26 Mart'ta meydana gelen tren kazasında ise 32 kişi yaşamını yitirmişti.