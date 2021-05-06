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Moderna'dan korkutan korona sözleri

ABD'li ilaç firması Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yeni tip koronavirüs salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:45
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Moderna'dan korkutan korona sözleri

Yılın ilk çeyreğindeki firmanın kazancıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Bancel, "Dünya çapında virüsün yeni çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek 6 ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kışa girerken, daha fazla Kovid-19 çeşidinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Bancel, Moderna'nın yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık Kovid-19 aşısı satışı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Şirketin 2021 yılı satış tahminini 19,2 milyar dolar olarak açıklayan Bancel, 2021 için tedarik sağlamaya devam ederken, 2022 satışları için de tüm hükümetlerle görüşmelere ve anlaşmalara "aktif olarak" katıldıklarını bildirdi.

Alman BioNTech ile ortak çalışan ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından hafta başında yapılan açıklamada da 2021'de Kovid-19 aşılarında 26 milyar dolarlık satış öngörüldüğü belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ModernaStephane Bancel
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