Mogherini: "Trump'ın kararı daha karanlık dönemlere götürebilir"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararının endişe verici olduğunu belirterek, "Başkan Trump'ın kararı bizi çok daha karanlık dönemlere götürebilir." dedi.

AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısına katılan Mogherini, AB'nin temel amacının Kudüs'ün Filistin ve İsrail devletlerinin başkenti olacak şekilde iki devletli çözümün sağlanması olduğunu vurguladı.

Mogherini, "AB'nin 28 üyesi de iki devletli çözümün tek gerçekçi çözüm olduğu ve Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile hafta başında düzenlediği görüşmede, AB'nin konuya ilişkin net ve tüm üye ülkeler arasında kararlaştırılmış tutumunu aktardığını belirten Mogherini, Ortadoğu Barış Süreci'nin tekrar başlatılmasının önemine değindi.

Mogherini, "Başkan Trump'ın kararı bizi çok daha karanlık dönemlere götürebilir." ifadesini kullandı.

"KUDÜS'TE OLANLAR TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR"

Mogherini, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Endişe verici gelişmelerden birinin Kudüs'te bulunan kutsal mekanlar etrafında gerilimin artması olacağına dikkati çeken Mogherini, "Kudüs'te olanlar sadece tüm bölgeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazartesi günü Brüksel'e ziyaret düzenleyeceğini belirten Mogherini, görüşmenin ana gündem maddesinin Kudüs'teki gelişmeler olacağını kaydetti.