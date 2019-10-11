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Mogherini ve Borrell'den ''Barış Pınarı Harekâtı'' Açıklaması

Mogherini, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili sorulara cevap verdi.

11 Ekim 2019 Cuma 10:45
Mogherini ve Borrell'den ''Barış Pınarı Harekâtı'' Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

Mogherini, Akdeniz için Birlik (UpM) kurumunun Barselona'da düzenlediği 4. Bölgesel Forum'un kapanışındaki basın toplantısında Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili sorulara cevap verdi.

"Suriye’deki Türk askeri Harekâtının sona ermesini istiyoruz." diyen Mogherini, askeri Harekâtın "mülteci yardımına bağlanmaması gerektiğini" savundu.

Mogherini, "Şu anda, uluslararası kuruluşların yerlerinden edilmiş kişilere yaptığı yardımı, askeri hareketlerle bağdaştırırsak bir hata yaparız. AB, Suriyeli mültecilere yardım etmek için Türk yetkilileri finanse etmiyor, uluslararası kuruluşları finanse ediyor." dedi.

Diğer yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliğini Mogherini'den devralacak İspanya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı JosepBorrell ise Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili İspanya'nın AB ile aynı açıklamaları paylaştığını söyledi.

Borrell, "Suriye'deki sorun top atışlarıyla çözülmez. Cenevre'de Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan diyalog sürecinin devamını savunmak gerekiyor." diye konuştu. 

Borrell, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı İspanya'nın Adana'da konuşlanan Patriot füze savunma sistemiyle ilgili yeni bir karar alıp almayacağıyla ilgili soruya ise İspanya Savunma Bakanı MargaritaRobles'in sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Robles, İspanya'nın Adana'daki Patriot füze savunma sistemi misyonunun geleceğine ilişkin kararın NATO içinde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki barış misyonları içindeyiz ve bu nedenle askeri bir tırmanışa yol açabilecek bir risk varsa, bu konuyu NATO'da gündeme getiririz." demişti.

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Son Güncelleme: 11.10.2019 10:53
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberHAREKATIBarış
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