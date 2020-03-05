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Moskova'da Erdoğan-Putin zirvesi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

05 Mart 2020 Perşembe 13:15
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Moskova'da Erdoğan-Putin zirvesi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa görüşmeleri öncesi ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu:

''Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Bugün burada alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.''

Putin ise, ''Hiçbir kimse Türk askerlerinin orada bulunduğunu bilmiyorlardı. Suriye ordusunda ciddi kayıplar var. Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İdlibErdoğanPutin
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