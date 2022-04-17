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Moskva Neptün füzeleriyle batırıldı

Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskva'yı Neptün füzeleriyle vurarak batırmasının yankıları sürüyor. Rusya geminin battığını kabul ederken, 500 kişilik mürettebatın ise gemi batmadan hemen önce tahliye edildiğini açıklamıştı. Savaşın 53. gününde Rusya'dan dikkat çeken bir yeni hamle gelirken, Savunma Bakanlığı 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları 26 saniyelik sessiz bir videoyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

17 Nisan 2022 Pazar 17:14
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Moskva Neptün füzeleriyle batırıldı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı kaybetmesinin yankıları sürüyor. Moskova geminin battığını kabul etse de bunun Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu meydana geldiği iddiasını hala kabul etmiş değil. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını sıklaştırması ve Kiev'i daha çok hedef alacağını açıklaması 'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılıyor.

Rusya'dan batan gemi ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskva mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor.

Söz konusu paylaşımda 'Moskva'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' denildi. Kremlin, 600 fit uzunluğundaki kruvazörün yaklaşık 500 kişilik bir mürettebatının hepsinin Perşembe günü batmadan önce tahliye edildiğini açıklamıştı. Söz konusu görüntülerin Rusya'nın bu iddiasını kanıtlamak için paylaşıldığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti. Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Rusya'dan Ukrayna'nın batırdığı Moskva ile ilgili paylaşım! Mürettebat görüntüleri ilk kez yayınlandı

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi. 186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

Rusya'dan Ukrayna'nın batırdığı Moskva ile ilgili paylaşım! Mürettebat görüntüleri ilk kez yayınlandı

Anahtar Kelimeler:
MoskvaRusyaUkrayna
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