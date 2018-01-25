Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?

Motosiklette erkek yolcuya yasak!

Kolombiya'da Başkent Bogota'da yüzlerce motosikletli, Belediye Başkanı Penalosa'nın dün açıkladığı, motosiklet arkasında erkek yolcu taşıma yasağını protesto etti

25 Ocak 2018 Perşembe 10:55
Motosiklette erkek yolcuya yasak!
banner10

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüzlerce motosiklet sürücüsü, şehirde uygulanacak "motosiklet arkasına erkek yolcu yasağını" protesto için trafiği yavaşlattı.

Bogotalı motosiklet sürücüleri, Belediye Başkanı EnriquePenalosa'nın, motor hacmi 125 cc'nin üzerindeki motosikletlerde, sürücünün arkasında bir erkeğin yolculuk yapmasının yasaklanacağını açıklamasının ardından kararı protesto için başkentin işlek caddelerinde toplandı.

Penalosa'nın, kentteki güvenlik önlemleri kapsamında uygulanacağını duyurduğu erkek yolcu yasağına tepki gösteren motosikletliler korna çaldı ve trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

Polis raporlarına göre, Bogota'da geçen yıl motosikletli hırsızlar 5 binin üzerinde kapkaç olayına karıştı. Hırsızlık ve kapkaçta sık sık motosikletlerin kullanıldığı ülkede, bazı kiralık katiller de kurbanlarını motosikletle takip edip öldürüyor.

Başkentte uygulanacak "motosiklet arkasında erkek taşıma yasağı" halihazırda ülkenin Cucuta, Cali, Barranquilla ve Ibague kentlerinde de bulunuyor. Medellin şehrindeki yasak ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den Davos'taki liderlere sığınmacı krizini durdurun
BM'den Davos'taki liderlere sığınmacı krizini durdurun
Guatemala'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü!
Guatemala'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü!
Afrin'deki terör mevzileri obüs ve top atışlarıyla vuruluyor
Afrin'deki terör mevzileri obüs ve top atışlarıyla vuruluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim