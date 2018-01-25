Motosiklette erkek yolcuya yasak!

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüzlerce motosiklet sürücüsü, şehirde uygulanacak "motosiklet arkasına erkek yolcu yasağını" protesto için trafiği yavaşlattı.

Bogotalı motosiklet sürücüleri, Belediye Başkanı EnriquePenalosa'nın, motor hacmi 125 cc'nin üzerindeki motosikletlerde, sürücünün arkasında bir erkeğin yolculuk yapmasının yasaklanacağını açıklamasının ardından kararı protesto için başkentin işlek caddelerinde toplandı.

Penalosa'nın, kentteki güvenlik önlemleri kapsamında uygulanacağını duyurduğu erkek yolcu yasağına tepki gösteren motosikletliler korna çaldı ve trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

Polis raporlarına göre, Bogota'da geçen yıl motosikletli hırsızlar 5 binin üzerinde kapkaç olayına karıştı. Hırsızlık ve kapkaçta sık sık motosikletlerin kullanıldığı ülkede, bazı kiralık katiller de kurbanlarını motosikletle takip edip öldürüyor.

Başkentte uygulanacak "motosiklet arkasında erkek taşıma yasağı" halihazırda ülkenin Cucuta, Cali, Barranquilla ve Ibague kentlerinde de bulunuyor. Medellin şehrindeki yasak ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.