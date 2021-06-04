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Münih Başpiskoposu istifasını sundu

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa Franciscus'a, istifasını sundu.

04 Haziran 2021 Cuma 15:32
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Münih Başpiskoposu istifasını sundu

Almanya'nın Münih Piskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Marx'ın 21 Mayıs'ta yazdığı mektupta Papa'dan "Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini" istediği bildirildi.

Marx'ın kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili "kurumsal ve sistemik başarısızlığı" nedeniyle Papa Francis'e istifasını sunduğu kaydedildi.

"Benim için mesele, bu felaketin sorumluluğunu paylaşmak"

Kardinal Marx'ın mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son on yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor."

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı'nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:43
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