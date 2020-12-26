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Mutasyona uğrayan virüs İsveç'te de görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne İsveç'te de rastlandığı açıklandı. Ülkede aşılama ise yarın başlıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:37
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Mutasyona uğrayan virüs İsveç'te de görüldü

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde COVID-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Mutasyon koronavirüs tehlikesini ne yönde etkileyecek?

Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.
Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan ülkede koronavirüse karşı aşılamaya yarın başlanacak. 

Ülkede bugüne kadar 396 bin 48 COVID-19 vakası görülürken, virüs kaynaklı 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti.

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