Myanmar'da askeri darbe: Olağanüstü hal ilan edildi

Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı. Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii gözaltına alındı.