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Myanmar'da pilot, ön iniş takımları açılmayan uçağı indirdi

13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:46
Myanmar'da pilot, ön iniş takımları açılmayan uçağı indirdi
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Myanmar'da 89 kişi taşıyan bir yolcu uçağı, ön iniş takımları açılmayınca arka tekerleklerini kullanarak indi. Acil iniş sırasında kimse zarar görmedi.

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, Myanmar Ulusal Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçağın Mandalay Havalimanı'nda, piste önce arka tekerlerinin temas ettiği görülüyor. Uçak, bir süre sonra ön kısmı piste sürterek durabiliyor.

Uçak yakıt boşalttı

Miyanmar Sivil Havacılık Genel Müdürü Yardımcısı Ye Htut Aung'un açıklamasına göre, Pazar sabahı meydana gelen olayda, pilot iniş için alçalmaya başladığı sırada uçağın ön iniş takımlarının çalışmadığını fark etti. Kuleyle konuşan pilot arka iniş takımlarıyla inmeye karar verdi. Pilotun inişten önce yakıt boşalttığı belirtiliyor.

Ucak

Soe Moe adlı bir yolcu, iniş sırasında biraz duman çıktığını ancak kimsenin zarar görmediğini söyledi.

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Ye Htut Aung, ulusal havayollarının tüm uçaklarının her gün kontrol edildiğini, arızanın nedenini belirlemek için inceleme yapılacağını söyledi.

Embraer'den yapılan açıklama soruşturmada yetkililerle iş birliği yapılacağı belirtildi.

Dört gün önce Bangladeş Biman Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Yangon Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkmış ve 11 yolcu yaralanmıştı.

Myanmar'da muson yağmurları geçmişte hem ticari hem de askeri uçuşlarda sorunlara yol açmıştı.

2017'de bir askeri uçak Andaman Denizi'ne çakılmış, uçaktaki 122 kişiden kurtulan olmamıştı. Yetkililer, uçağın kötü hava koşulları yüzünden düştüğünü açıklamıştı.

2015'te de Bagan Havayolları'na ait bir uçağın şiddetli yağmurda pistte yalpalanması sonucu, bir yolcuyla aprondaki bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Myanmar
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