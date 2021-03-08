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NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı

NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 10:07
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NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı

NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.

Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.

Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.

Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi.

Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.

1 MİLYAR YILA KALMAZ

Oksijensizleşmeye bir milyar yıl var ancak insanlığın önündeki en büyük tehlike küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği.

Covid-19'un getirdiği kısa süreli normalleşme etkisini yitirdi. Karbon salınımı Covid-19 öncesi dönemlere geri döndü.

Dünya sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece daha sıcak.

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