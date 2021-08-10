NASA duyurdu: Sibirya’daki yangınların dumanları tarihte ilk kez Kuzey Kutbu’na ulaştı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), dün küresel ısınmanın korkulandan daha hızlı ortaya çıktığını ve neredeyse tamamen insanlığın suçlu olduğunu açıkça gösteren bir rapor yayınladı.

KÜRESEL ISINMADAN EN ÇOK ETKİLENEN ALANLARDAN BİRİ

Rusya’nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarını oluşturan Sibirya, küresel ısınmadan bu yıl en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle, Sibirya’nın en büyük ve en soğuk bölgesi olan Yakutistan Cumhuriyeti'nde son birkaç yılda rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar ve kuraklıklar yaşandı.

8,4 MİLYON DÖNÜMLÜK ALAN YANIYOR

Rusya'nın hava durumu izleme enstitüsü Rosgidromet tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgedeki durumun "kötüleşmeye devam ettiği” belirtildi. Rosgidromet'e göre, erişilmesi zor ve uzak alanlar da dahil olmak üzere bölgede 3, 4 milyon hektara (8,4 milyon dönüm) yakın alan yanıyor.

SİBİRYA ALEV ALEV YANIYOR

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise uydu görüntülerinin "Yakutistan'dan Kuzey Kutbu’na ulaşan ve 3 bin kilometreden fazla seyahat eden orman yangını dumanlarını gösterdiğini duyurdu.

KAYITLI TARİHTE BİR İLK

NASA bu durumu "kayıtlı tarihte bir ilk" olarak nitelendirdiğini açıkladı ve 6 Ağustos'ta Rusya'nın büyük bir kısmının dumanla kaplandığını aktardı.

ÇEVRECİLERDEN RUS HÜKÜMETİNE SUÇLAMA

Öte yandan çevreciler, Rus hükümetini; yangınları söndürmek ortaya çıkacak zarardan daha maliyetliyse veya yerleşim alanlarını etkilemiyorsa müdahale etmemelerine izin veren bir yasa uyarınca her yıl geniş alanların yanmasına izin vermekle yetkilileri suçluyor.

Rusya'nın ormancılık dairesine göre, bu yılki yangınlar ülkedeki 14 milyon hektardan fazla alanı tahrip etti, ve yüzyılın başından bu yana ikinci en kötü yangın mevsimi yaşandı.

Greenpeace Rusya'nın orman programı başkanı Alexei Yaroshenko, Rusya'nın orman yangınlarının büyüyen alanını küresel ısınmanın etkilerinin yanı sıra hükümetin umursamamazlığı ile ilişkilendirdi.