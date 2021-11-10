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NASA'nın Ay'a insanlı uçuşu 2025'e ertelendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Ay'a insan gönderme programı Artemis III misyonunun 2025'e ertelendiğini bildirdi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 19:45
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NASA'nın Ay'a insanlı uçuşu 2025'e ertelendi
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NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün Amerika'nın ay keşif planlarının zorluklarını ve ilerleme sürecini değerlendiren NASA, Ay'da keşif yapma ve Mars'a astronot gönderme konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yineledi.

NASA’nın Artemis uzay misyonu kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyordu ancak Ay'a astronot gönderme konusundaki ertelemelerde Blue Origin uzay uçuşu firması ile bu yılın başlarında açılan davanın da etkisi olduğu belirtildi.

Dava nedeniyle NASA ile SpaceX uzay uçuşu firması arasındaki iletişimin kesintiye uğradığı aktarıldı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, federal mahkemenin NASA'nın insan iniş sistemi için kaynak seçim sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesinin ardından, yeniden SpaceX ile Ay'a iniş sözleşmesi üzerinde çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

Ay'a gidişin mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin öncelikleri olduğunu aktaran Nelson, Artemis III misyonu çerçevesinde Ay'a ilk insanın geri dönüşünün 2025'ten daha erken olmayacağını söyledi.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adının verildiği keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyordu.

Geçen ay "Artemis" keşif görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay’a insansız uçuş gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklanmıştı.

NASA’nın insanları Ay’a göndermeye yönelik uzay programı, Apollo 11 misyonu ile başladı. Misyon kapsamında Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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