Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

NASA'nın Mars'taki uzay aracı, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi

NASA, Mars'taki uzay aracı Curiosity'yi Kızıl Gezegen'in sarp yamaçlarına tırmanırken görüntüledi.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:10
20 Okunma
NASA'nın Mars'taki uzay aracı, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi

Uzay ajansının Kızıl Gezegen yörüngesindeki Mars Keşif Gezgini (MRO), 5,5 kilometre yüksekliğindeki Mont Mercou'ya (Sarp Dağ) tırmandığı sırada Curiosity'nin kuşbakışı görüntülerini kaydetti.

Çarpıcı görüntüler, yörünge aracındaki Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi (HiRISE) isimli kamerayla 18 Nisan'da çekildi.

Görüntünün kaydedildiği sırada yörünge aracı, Curiosity'nin bulunduğu noktadan 269 kilometre yüksekteydi.

Bu da Mars'ın çarpıcı yamaçlarının tüm görkemiyle kameraya yansımasını sağladı.

Kamera ekibinin görüntülerle birlikte servis edilen açıklamasında Curiosity'yle ilgili şu bilgiler yer aldı:

Uzay aracı küçük bir otomobil büyüklüğünde ve yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki bir uçurumun yakınında açıktaki kayaları inceliyor.

Curiosity, Ağustos 2012'de 154 kilometrelik Gale Krateri'nin içine inmişti. Bu gezideki hedef, bölgenin mikrobiyal yaşam için uygun olup olmadığını belirlemekti.

Uzay aracının gözlemleri, Gale'in geçmişte uzun süreler boyunca potansiyel olarak yaşanabilir bir göl ve akarsu sistemine ev sahipliği yaptığını ortaya koymuştu.

Bu gözlemlerin ardından Curiosity, Eylül 2014'te Gale'in merkezinden yükselen Mont Mercou'nun eteklerine ulaşmıştı.

Mars gezgini o zamandan beri söz konusu dağa tırmanıyor ve katmanlı kaya birikintilerini inceliyor.

Bilim insanları bu incelemelerle Mars'ın uzun zaman önce nispeten sıcak ve ıslak bir gezegenden bugünkü soğuk çöl gezegenine nasıl dönüştüğüne dair ipuçları bulmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Nasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu krizi
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu krizi
Teleferik kabini düştü: 9 ölü
Teleferik kabini düştü: 9 ölü
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim