Künye
Kıbrıs 28
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı
Sahte Adapass kaydı yapan şahıs...
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
banner107

NASA projesinde çalışan bilim kadını, araştırdığı yunusla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Margaret Lovatt isimli bilim kadını, 1960'lı yıllarda yunuslarla ilgili bir araştırma yaptığı sırada, kendisine aşık olan yunus balığıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Kadının bu itirafı, bilim dünyasında tartışma yarattı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:27
358 Okunma
NASA projesinde çalışan bilim kadını, araştırdığı yunusla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
banner108

Margaret Howe Lovatt isimli bilim kadını, 1960'ların başında NASA tarafından finanse edilen bir projenin parçası olarak yunusları araştırmaya başladı.

Araştırmanın amacı, yunusların beyin büyüklüklerini ölçerek, kendileri aralarında nasıl iletişim kurduklarını tespit etmekti.

Karayip adası St Thomas'ta yunusları incelemeye başlayan bilim insanları, birçok bilgi elde etti. Peter, Pamela ve Sissy adında üç yunusun hareketlerini inceleyen bilim insanları, araştırmada oldukça ileri gitti.

Fakat araştırmaya damga vuran, araştırmacılardan Margaret Howe Lovatt'ın yunuslardan biriyle cinsel ilişkiye girmesi oldu.

Margaret Howe Lovatt isimli kadın, BBC'ye verdiği röportajda yunus balıklarından Peter'le cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Yunus balığıyla aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu ve bu bağın giderek yunus balığı cephesinde aşka dönüştüğünü söyleyen Lovatt, "Peter kendisini bacaklarıma, ellerime ve ayaklarıma cinsel bir şekilde sürtüyordu. Ben de bunun olmasına izin verdim" ifadelerini kullandı.

Lovatt ve Peter'in aşkı, NASA'nın programı sonlandırmasıyla birlikte sona erdi. NASA, yunuslarla ilgili araştırmaların rapor haline getirilmesi içine ekiplerde değişikliğe gitti ve bu sayede ikilinin aşkı son bulmuş oldu.

Bilim insanları ise söz konusu olayla ilgili ikiye bölündü. Bazı bilim insanları bunun etik dışı olduğunu savunurken, bazı bilim insanları ise araştırma için gerekli olabileceği görüşünde birleşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akılalmaz olay! Cinsel ilişki sırasında dengesini kaybetti, balkondan düştü
Akılalmaz olay! Cinsel ilişki sırasında dengesini kaybetti, balkondan düştü
Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor
Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor
25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı!
25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim