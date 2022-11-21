NASA tarih verdi!

NASA’nın Orion Ay Uzay Aracı Programı’nın başkanı Howard Hu, insanların 2030'dan önce "belirli süreler" boyunca, içinde yaşayacakları habitatlar ve işlerini destekleyecek gezici araçlarla ayda "aktif" olabileceklerini söyledi.

Hu, "Kesinlikle, 2030 yılında kadar Ay’da uzun süre boyunca yaşayabilen insanlara sahip olacağız. Ay’ın uydusunda habitatları olacak, yerde keşif araçları olacak. İnsanları yüzeye göndereceğiz ve onlar orada bilim yapacaklar" diye konuştu.

ARTEMİS 1 GEÇEN HAFTA FIRLATILDI

Diğer taraftan NASA, 16 Kasım’da insanlığı yeniden Ay'a götürecek Artemis 1 programı kapsamında Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlattı. Kapsülün fırlatılışı daha önce üç kez ertelenmişti. Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

Artemis 1 programı kapsamında, daha sonraki aşamalarda mürettebat taşıması için tasarlanan Orion kapsülü Ay yörüngesine ulaşacak. 2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

Artemis 1’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.

ŞU ANDA AY'DAN 134 BİN KİLOMETRE UZAKTA

Orion kapsülü, Artemis 1 görevindeki muhtemel zorlukları kaydedecek olan üç manken taşıyor. Uzay aracı şu anda Ay'dan yaklaşık 134 bin km uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan, Artemis 1 Ay'ın 100 km yakınında uçacak ve ardından 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na iniş yapmayı hedefleyecek.

Uzay aracı, 25 günlük görevde 2 milyon kilometre kat edecek ve bu, insanlar için yapılmış bir uzay aracının şimdiye kadar uçtuğu en uzak mesafe olacak.