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NASA’dan İstanbul paylaşımı: “İstanbul, parlıyorsun”

 NASA, sosyal medya hesabından İstanbul’un uzaydan çekilmiş fotoğrafını “Hey İstanbul, parlıyorsun” notu ile paylaştı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 09:40
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NASA’dan İstanbul paylaşımı: “İstanbul, parlıyorsun”

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal medya hesabından İstanbul’u paylaştı.

"Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu ile paylaşılan fotoğrafın 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

Fotoğraf hem Türk hem de yabancı kullanıcıların büyük ilgisini çekti. NASA, binlerce beğeni alan fotoğrafta, “Bu fotoğraflar sadece estetik için değil, bilim için de.

Fotoğraflar gezegenin zaman içinde şehirleşmeyle, fırtınalar, seller ve volkanik faaliyetlerle ne kadar değiştiğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
NasaIstanbul
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