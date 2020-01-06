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NASA’dan korkutan uyarı: İletişimimiz kesildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaptığı bir açıklama ile uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. NASA, farklı gezegenleri tespit etmek için geliştirilen "evrak çantası" boyutlarındaki uydu ile bağlantının koptuğunu duyurdu.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:46
NASA’dan korkutan uyarı: İletişimimiz kesildi

NASA, minyatür uydu ASTERIA ile bağlantının koptuğunu duyurdu. NASA’ya bağlı Jet Propulsion Laboratory tarafından yapılan açıklamada 2017 yılında Dünya’nın yörüngesine bırakılan uydu ile bağlantının 5 Aralık’ta koptuğu belirtildi.

Özel bir teknik ile “gezegen avlayan” ASTERIA’nın bir evrak çantası boyutunda olduğu aktarıldı. Yetkililer, yıldızların parlaklığını ölçen ve bu şekilde gezegenleri tespit ederek detaylarını ortaya çıkarabilen uydu ile iletişimin neden kesildiğine dair bir açıklama yapmadı.

ASTERIA programının başındaki yetkililerden Lorraine Fesq, “ASTERIA projesi çok kısa bir süre içinde çok büyük atılımlar yaptı. Her ne kadar bağlantımız koptuğu için hayal kırıklığına uğrasak da elde edilen kazanımlar dolayısıyla çok heyecanlıyız” dedi.

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Nasa
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